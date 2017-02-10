提升學生英語能力 英國文化協會攜手興大附中開「雅思班」

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興大附中校長陳勇延（右）與英國文化協會台灣區英語學習總監安翠雅（左）簽署合作備忘錄。（英國文化協會提供）

英國文化協會與中興大學附屬高中昨天簽署合作備忘錄，雙方將攜手培育國內青年學子具備國際競爭力，並驅策台灣英語學習及教學發展。中興大學附屬高級中學將成為英國文化協會雅思（IELTS)官方考試中心在台灣第一所合作的公立高中。

雙方昨天在興大附中進行簽約儀式，興大附中校長陳勇延與英國文化協會台灣區英語學習總監安翠雅代表簽署。

因應全球人才移動趨勢，眾多職場與國外知名頂尖大學都使用英語，國內大學也廣開全英語課程，所以在高中階段厚植英語實力，將可幫助學生開拓寬廣的未來。

雙方同意在興大附中合作執行雅思國際英語測驗，英國文化協會也將協助興大附中開設「雅思班」，確保學生在學測前能取得雅思國際英文檢定證照，進而強化升學效益，亦可爭取大學免修及交換學生之機會；同時，針對校內英語教師的專業發展進行學術英語師資培訓。

(中時)