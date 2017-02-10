朴子元宵燈花媽踩街嘉年華 明熱鬧登場
嘉義縣朴子市公所在元宵節前夕舉辦「樸城慶元宵燈籠彩繪」活動，現場近900位幼童到現場彩繪燈籠，家長、市民擠爆燈花大街，場面十分熱鬧，展現濃濃元宵節氛圍。
每年朴子燈花活動重頭戲，就是元宵燈花媽踩街嘉年華，今年還有遠從新港鄉、中埔鄉的幼兒園小朋友一起來彩繪燈籠，充滿童趣，現場更湧入許多帶小朋友彩繪的家長、市民，眾人在熱鬧的元宵節前夕下開心彩繪。
朴子市長王如經說，每年元宵節前夕，會在配天宮前佈置燈花大街，明天上午7點還會舉辦搓湯圓活動，下午發放限量5000份由配天宮推出的大耳香爐小提燈，讓民眾提著燈籠一起踩街。
朴子配天宮董事長黃清田表示，踩街活動將從配天宮的停車場出發，沿著朴子市區，繞行5.2公里，明天將有30個隊伍參加踩街活動，炒熱現場氣氛，歡迎大小朋友一起共襄盛舉。
(中時)
關鍵字：樸城慶元宵燈籠彩繪、元宵燈花媽踩街嘉年華
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