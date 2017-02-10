燈籠變成餵食桶 犀牛也體驗元宵氣氛
為讓動物園的動物也感受元宵節氣氛，六福村主題樂園「非洲草原區」的動物保育員們，幫園內的犀牛們製作了燈籠造型餵食桶，一同歡樂過節。
園方表示，由於白犀牛在動物園的飼育環境中，保育員經常需要藉由不同的設施，物品，來增加動物的自然行為表現。
園方說，為了讓犀牛們也能感受過節氣氛與更多元化的生活內容，動物保育員發揮巧思，設置令牠們覺得新奇、有趣的燈籠造型餵食桶，在桶內放置犀牛食物，還特別在餵食桶下方吊掛盤古拉草，看起來像是燈籠下方的燈穗。
保育員指出，白犀牛「珠小弟」看到燈籠餵食桶時，相當好奇，向前逗弄幾下餵食桶後，就開始大快朵頤，模樣萌翻，現場遊客紛紛拿起相機搶著捕捉這難得「犀」少的畫面，增添園區歡樂過節氣氛。
另外，近日寒流來襲，園方也為動物們準備禦寒措施，包括降下欄舍的防風布簾、在欄舍內設置保溫燈和電暖器，以增加舍內溫度，也準備麻布袋以及鋪設加厚墊料，同時也增加食物供給量1到2成，讓動物們補充熱量。
園方表示，為慶祝元宵節，推出午後入園、寒假限定、指定衣著與當月壽星等多項入園優惠，詳情可上「六福村官方網站」查詢。1060210
(中央社)
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