陸保監會主席項俊波 傳涉貪遭查
在中共中紀委公布中國大陸民政部前部長李立國和前第一副部長竇玉沛被查後，海外華文媒體今天報導，中國保險監督管理委員會主席、中共中央委員項俊波傳涉貪遭內部調查。
海外華文媒體明鏡廣播電台海外之音報導，項俊波已被內部調查，很可能在今年大陸兩會（人大、政協）前後被「雙規」（在規定的時間、地點交代問題），而且「涉嫌的罪行極為嚴重，數額巨大非以前貪官所能比，可能超過去幾年所抓官員之刑罰」。
項俊波1957年1月出生於重慶市，北京大學法學博士。2011年10月任大陸保監會主席，2012年11月當選中共第18屆中央委員。
明鏡廣播電台報導，紐約時報曾於2014年2月報導項俊波直接寫信要求摩根大通執行長為朋友的女兒提供職位。
中共中央紀律檢查委員會8日才公布，立案審查大陸民政部前（中共）黨組書記、前部長李立國以及前黨組成員、前副部長竇玉沛「嚴重失職失責問題」。1060210
(中央社)
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