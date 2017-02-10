再吞敗訴 白宮：將爭辯禁令帶來的好處

美國聯邦上訴法院裁定，駁回恢復總統川普旅遊禁令的抗告，川普批評這是危害國家安全的「政治決定」。白宮顧問康威表示，下1步可能要用這項行政令帶來的好處去說服法官。

美聯社報導，川普（Donald Trump）說：「我們進入國家安全危在旦夕的情況，這是非常、非常嚴重的情況，所以我們期盼...跟他們法庭見。」「我們將贏得本案。」

突然現身白宮西廂（West Wing）新聞簡報現場的川普，未具體表示政府接下來將採取什麼法律行動，只說他尚未跟今天稍早宣誓就職的司法部長塞申斯（JeffSessions）商議。

川普表示，他不認為這項裁定削弱總統威信。

舊金山第9巡迴上訴法院今天無異議裁決，拒絕封殺下級法院凍結川普旅遊禁令的裁定。這項旅遊禁令中止7個穆斯林為主國家的旅客入境美國。

司法部指出，正在「仔細研究這項決定並斟酌其見解」。司法部可能將法官的凍結令抗告到最高法院。

白宮顧問康威（Kellyanne Conway）表示，下1步可能要用這項行政令帶來的好處去說服法官。

康威說：「這項政令讓總統有很大的餘地和權限去保護這個國家的國家安全。」「卻沒有去主張是非曲直。既然我們得到去爭辯執行禁令有什麼好處的機會，我們希望可以勝訴。」

今天的裁定代表川普政府的1項挫敗，同時也是新政府過去1週所遭逢的第2場敗訴。川普上月底簽署這項行政命令的決定，導致當局一方面禁止眾多旅客入境美國，同時針對禁令的施行細節又一頭霧水，而在全球機場引發抗議。（譯者：中央社何宏儒）1060210

(中央社)