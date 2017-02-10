澎湖表揚後備幹部 感謝為鄉協助救災
澎湖後備指揮部今天在菜園營區舉辦後備軍人晉任暨幹部表揚活動，澎湖縣長陳光復對全體後備軍人長期協助推動國防任務與協力災後防救的付出，表達感謝與敬意。
澎湖後備指揮部後備軍人晉任暨幹部表揚活動，由國防部後指部少將副指揮官陳家尚主持，澎湖縣長陳光復、澎防部少將副指揮官劉協慶、澎湖後指部指揮官劉東奇、馬公市長葉竹林、望安鄉長許賢德等人應邀參加，祝賀晉任及獲獎的績優後備幹部，並參觀後備展出的藝文作品。
澎湖縣長陳光復指出，後備在營時，是優秀的國軍，保家衛國。在家鄉的一家人，為鄉土付出，感謝平時在國防、地方建設、災害防救上的協助。
陳家尚指出，後備輔導幹部不只是國防志工，國內發生重大震災或風災等災害，後輔幹部配合部隊進入災區及協助救災等工作，「軍民同心護家園」的精神，展現輔導組織「愛民、助民」的優良傳統，深獲各界的肯定。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。