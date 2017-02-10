澎湖表揚後備幹部 感謝為鄉協助救災

我要評比

澎湖後備指揮部今天在菜園營區舉辦後備軍人晉任暨幹部表揚活動，澎湖縣長陳光復對全體後備軍人長期協助推動國防任務與協力災後防救的付出，表達感謝與敬意。

澎湖後備指揮部後備軍人晉任暨幹部表揚活動，由國防部後指部少將副指揮官陳家尚主持，澎湖縣長陳光復、澎防部少將副指揮官劉協慶、澎湖後指部指揮官劉東奇、馬公市長葉竹林、望安鄉長許賢德等人應邀參加，祝賀晉任及獲獎的績優後備幹部，並參觀後備展出的藝文作品。

澎湖縣長陳光復指出，後備在營時，是優秀的國軍，保家衛國。在家鄉的一家人，為鄉土付出，感謝平時在國防、地方建設、災害防救上的協助。

陳家尚指出，後備輔導幹部不只是國防志工，國內發生重大震災或風災等災害，後輔幹部配合部隊進入災區及協助救災等工作，「軍民同心護家園」的精神，展現輔導組織「愛民、助民」的優良傳統，深獲各界的肯定。1060210

(中央社)