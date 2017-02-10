澎榮服處跨域助榮民夫婦住榮院

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澎湖文姓老榮民與李姓太太，今天在澎湖榮服處的協助下，專人陪同以軍機協助後送方式入住屏東榮家，同時就近在屏東榮院治療。

澎湖榮服處表示，年歲已高的文姓老榮民夫婦，平時定居在澎湖湖西鄉，膝下並無子女，老夫婦2人感情甚篤，去年因太太身體健康狀況不佳，榮服處協助安置在惠民護理之家，但文姓老榮民每天搭車往返探視，非常不便。

退輔會考量85歲的文姓老榮民年紀漸長，失智益形嚴重，指示由屏東榮家來安置夫婦，並將太太轉院至屏東榮院醫治。

澎湖榮服處長韓忠義今天協請澎湖醫院及空軍司令部以緊急後送方式，啟動跨領域照顧榮民眷之作為，將文姓老榮民夫婦平安送至屏東榮家與榮院安養與住院，頤養天年。1060210

(中央社)