扭出整年好運 台灣燈會創意扭蛋富童趣
2017台灣燈會明天在雲林登場，今年首度和遊樂園合作推出彩色扭蛋玩具總動員和甜蜜花燈浪漫列車，互動趣味十足。
台灣燈會1990年開始舉辦，已經走過28個年頭，被國外媒體喻為沒有雲霄飛車的迪士尼樂園，今年在雲林舉辦，首度和台灣觀光遊樂區協會合作推出創新燈區。
今年創新燈區最吸引人的是「彩色扭蛋玩具總動員」與「甜蜜花燈浪漫列車」，展場中有扭蛋機和各式彩繪蛋造型花燈，大小朋友都可以扭蛋轉出好兆頭，扭蛋的收入也將捐給國際兒童文教基金會做公益。
雲林另一項特色糖廠也成為燈會主題之一，適逢西洋情人節，藍永旗花燈藝術工房、台灣優格餅乾學院、緞帶王合作，以虎尾糖廠的5分車打造自走式花燈列車，結合農田、愛心隧道等特色，可說是燈區最浪漫的亮點。
2017台灣燈會自11日至19日，在雲林高鐵站前至農博生態園區間舉行，觀光局預估今年將創造新台幣80億觀光產值，帶動雲林觀光產業發展。1060210
(中央社)
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