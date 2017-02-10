川習通話 環時：中美合作摩擦中續前行
美國總統川普9日與中國大陸國家主席習近平通話時同意奉行「一個中國」政策。大陸環球時報今天發表社評指出，這意味中美關係回穩，將延續合作與摩擦交織的架構繼續前行。
川普美東時間9日與習近平熱線，這是川普1月20日就任美國總統以來兩人首次通話。
據白宮說法，川普通話時「應習近平要求」同意遵循美國的「一個中國」政策。大陸官媒新華社在報導中僅說，川普強調充分理解美國政府奉行「一中」政策的高度重要性，美國政府堅持奉行「一中」政策。
環球時報10日下午發表社評指出，中美雙方公布兩國元首通話內容時，用詞雖有一點差別，但川普放棄剛當選美國總統後公開挑戰中國大陸核心利益的姿態，展現對北京的尊重，調整非常明顯。
環時認為，川普在中美關係領域正「逐漸進入角色」，熟悉其龐大、複雜的內容與架構，並不斷傳達「不想做中美關係顛覆者」的新訊息。
這篇社評說，除非已近乎「你死我活」，否則中美透過協商和妥協解決問題，肯定比利益對撞的性價比高得多。「為此，中美誰都不應試圖突破對方的底線，彼此間的利益博弈應適可而止。」
環時表示，這次通話象徵一段時間以來中美之間一些混亂訊息得到階段性梳理。「中美關係在晃動了一下之後重新站立在它原有的基座上。」
社評指出，中美有很多仍待解決的問題，今後的關係仍將有諸多不確定性，但更多是屬於具體利益層面。兩國關係將延續合作與摩擦相互交織的複雜大架構，並會繼續「往前走」。1060210
(中央社)
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