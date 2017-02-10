派出所長收賄46萬包庇濫倒 遭判16年

我要評比

前新北市警局金山分局重光派出所所長蔡明和，被控收受業者賄賂新台幣46萬元，對違法傾倒廢土視而不見，基隆地院今天下午依貪污治罪條例，判他16年徒刑，全案可上訴。

判決書指出，謝姓業者在民國103間承攬淡水區某營建工地廢棄物清理工程，謝男為規避查緝，違法將廢棄物回填至低窪農地，由於擔心遭轄區金山警分局取締告發，謝男透過許姓掮客和賴姓里長與蔡明和接洽。

法院表示，雙方談妥每次傾倒廢棄物前，以每台車交付新台幣300元或500元賄款給蔡明和，總計蔡明和前後共收賄新台幣46萬元。

蔡明和在法院審理時否認犯行，但法官認定證據明確，審酌他身為派出所所長，為圖個人私利，未嚴守份際，竟違背職務不予舉發，反而收受賄賂，有辱官箴清譽，使警察人員遭受負面評價，甚至造成人民對警察人員與司法的不信任感，嚴重破壞公權力執行的威信。

法院審理後，依貪污治罪條例第4條「違背職務行為收受賄賂罪」，判蔡明和有期徒刑16年，褫奪公權4年；賴姓里長判處1年8月徒刑，緩刑4年；至於業者謝男，則因符合自首要件，且配合調查供出共犯，依法免除其刑，全案可上訴。1060210

(中央社)