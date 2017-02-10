9共和黨參議員致函川普 籲強硬對俄

與美國總統川普同屬共和黨的9名參議員，今天敦促川普「狠下心」對付俄羅斯。擔心川普對莫斯科當局態度過於懷柔的議員日益增多。

路透社報導，包括共和黨參議院第2把交椅柯寧（John Cornyn）在內的9名參議員，今天致函川普表示，與莫斯科當局在許多領域上的合作雖必要，但應在烏克蘭、敘利亞及網路安全問題上採取強硬行動。

信中寫道：「儘管我們應在互惠領域尋求與俄相同立場，但絕不該在追求與俄合作時，犧牲我國在保護盟友及發揚我國價值上的基本利益。」

信中也提到，美國應譴責並採取行動制止俄羅斯在烏克蘭的侵略，包括維持制裁，必要時發動新制裁。他們也希望川普提供烏克蘭毀滅性武器，以自我捍衛。

川普公開讚賞俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），並承諾重建美俄關係的言論，引起華府及其他美國盟友的質疑，他原先保證就俄羅斯在烏克蘭發動戰爭，吞併克里米亞（Crimea）的行動，維持對俄制裁。

他們也在信中表示，在俄羅斯停止支持敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權之前，華府不應與莫斯科在敘利亞問題上達成任何協議，並呼籲華府應對俄羅斯遭控發動的網路攻擊採取反制。（譯者：中央社廖禹揚）1060210

(中央社)