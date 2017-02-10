漁船近海違規拖網 高雄海巡蒐證送辦

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高雄海巡隊取締違規拖網漁船又有斬獲，今天查獲1艘琉球籍漁船於高屏溪外1.8浬，違規在3浬內拖網作業，巡防艇趕到當場取締並要求其停止作業，並全程拍照、錄影蒐證送辦。

高雄海巡隊上午據報高屏溪南方海域疑似有漁船違規拖網作業，即透過巡防艇及岸際雷達鎖定，趕往現場取締，全案依違反漁業法函送漁政主管機關，將裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

高雄海巡隊執行「護永專案」針對漁船違規拖網熱區重點部署巡邏，聯合鄰近海巡隊針對轄內容易發生違規作業海域，運用雷情資訊實施擴大威力掃蕩，打擊非法漁撈，並與漁業署人員共同查核各特定漁業漁船作業，加強取締去年迄今已取締9件12艘違規拖網漁船，展現保育海洋生態環境決心。

高雄海巡隊指出，凡未滿50噸級拖網漁船不得於距岸3浬內作業，50噸級以上拖網漁船不得於距岸12浬內作業，海巡單位執法不分假期，呼籲漁民配合遵守，共同守護藍色國土，不要以身試法。1060210

(中央社)