哈金4度來台 31年沒能回中國

作家哈金（圖）第四度來台出席台北書展，也帶來新作「折騰到底」，這本內容涉及談論中國大陸打壓論自由，無法在大陸出版。他也提到有31年沒回大陸，就連父母過世時申請都被拒絕。中央社記者鄭景雯攝 106年2月10日

作家哈金（圖）第四度來台出席台北書展，也帶來新作「折騰到底」，這本內容涉及談論中國大陸打壓論自由，無法在大陸出版，他也提到有31年沒回大陸，就連父母過世時申請都被拒絕。中央社記者鄭景雯攝 106年2月10日

作家哈金第四度來台出席台北書展，也帶來新作「折騰到底」，這本內容涉及談論中國大陸打壓言論自由，無法在大陸出版，他也提到有31年沒回大陸，就連父母過世申請都被拒絕。

美國國家圖書獎得主哈金昨天再度訪台，帶來睽違兩年的長篇小說新作「折騰到底」，今天上午也與平面媒體在紫藤廬茶敘，提到4次來台，最希望能到台灣的鄉下，但因為在美國任教，時間無法待得太長，總是來去匆匆。

1989年六四天安門事件發生時，哈金正在美國留學，之後決定留在美國，他今天表示，可能是後續他連署「零八憲章」，導致他至今有31年都沒法再入境中國，即便父母過世申請也都被拒絕，但他當年只是簽名，完全沒有介入。

「折騰到底」和過去哈金較為嚴肅的寫作風格不太相同，2005年就有寫這本書的念頭，2007年才開始寫，直到最近才出版的原因，當初出版社編輯認為「折騰到底」的風格詼諧俏皮，和以往不同，一度讓出版社不知所措，之後哈金又寫「背叛指南」，反而比「折騰到底」還要早出版。

書中描述一名華人獨立網媒記者，因為前妻要出書，意外挖掘出幕後勾結複雜的權力遊戲，因而上了黑名單。哈金坦言，故事當中一些細節，是參考大學同學、旅美中國作家曹長青所發生的原始事件，小說的英文版，哈金也寫著這本書是「獻給曹長青」。

哈金在新書也道出當代記者的道德困境，在網路及資本主義同流下，面對網路時代的中國野心，媒體還有真相嗎？又或者面對言論自由受到打壓，一名當代公共知識份子選擇覺醒所要承擔的風險。

面對中國網軍攻陷、製造假新聞，控制言論等事，哈金認為這次美國總統川普獲勝，也是有許多網路假新聞，「這都是新的現象，非常野蠻」，美國目前也在談論建立新法規，「但在中國政府可能就在後面，誰能建立法規呢？」

哈金過去曾提到不喜歡被稱為「流亡作家」，但外界還是會用這樣的方式來稱呼，他認為自己是半移民、半流亡。先前因為太太得肺癌，他才又開始寫詩，一月也在台出版「路上的家園」詩集，目前太太身體狀況已逐恢復，後續還是會以寫長篇小說為主。1060210

(中央社)