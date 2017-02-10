元宵點亮恆春西門古城 迎接新風貌
歷經三年多的公私協力合作，恆春西門古城將於12日元宵連假正式點亮，屏東縣長潘孟安、中強光電基金會董事長姚政仲與國際照明大師周鍊等各單位，將共同迎接古城新風貌。
中光電基金會董事長姚政仲表示，台灣有種競爭力，在鄉鎮的角落，安靜不張揚，那就是最在地、具有生命力的真情故事，但台灣人常不自知，因此基金會不只點亮硬體，更積極透過導覽培訓與學校課程，推動感光教育，讓大家感受到在地自己的光。
姚政仲說，選擇恆春蹲點時，就知道會面臨國定古蹟的法規限制、從北部到台灣尾的舟車勞頓、各單位體制的溝通等，這些年在縣府、公所、社區夥伴們及居民共同努力下，逐步完成夢想，相信持續的累積下，這座古城小鎮擁有無限的發展潛力。
屏南社大江國樑校長則說，未來希望全臺灣的民眾都能來「燈光美、氣氛佳」的古城約會、漫步，甚至可以是全臺最佳「求婚」景點！
「古城生活節」12日將邀請生祥樂團、麵包車樂團、恆春民謠促進會在西門古城開唱，市集邀請在地社區、特色小農、手作文創夥伴熱鬧齊聚，還有老街上古早味的樸實小吃，吃鹹粿、青草茶等，在元宵連假讓民眾體驗古城小鎮「友善土地、生態永續、珍惜在地文化」的風情。
(中時)
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