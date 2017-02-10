球員自動收手機 泰山延長賽開胡

泰山陳旻洋12分，另外抓下10籃板、4助攻。(林宋以情攝)

前4戰一勝難求，泰山高中10日驚險延長賽中82比76擊敗東泰，八強賽總算開胡。八強賽前全隊自動自發收手機，隔絕一切外界干擾，教練廖文彬也都看在眼裡。

陳旻洋透露，八強賽前收手機是大家的共識，「是我們討論之後的決定，直到昨天休兵日才又拿回來，以免外界干擾太多。」

八強少了高砲塔韓杰諭，泰山求晉級之路走得艱辛。賽前4連敗士氣難免低迷，陣中有4名高三的泰山，教練廖文彬鼓勵球員，「或許對有些人高中只剩最後這3場球，我今天也讓每個人都有機會上去打。」

譚傑龍笑納「雙十」17分、20籃板。(林宋以情攝)

與東泰一役攸關淘汰與否，泰山從開賽領先打到下半場落後，第4節6.6秒靠著陳旻洋的關鍵一擊扳平戰局，延長賽泰山打出12比6攻勢順利收下首勝。

「第一次這麼想贏球，從來沒有這麼想贏過。賽後廖文彬總算鬆了一口氣，「不過明天對東山一樣不好打。不管有沒有機會晉級4強，接下來一樣一步步來。」

陳旻洋攻下12分，另外抓下10籃板、4助攻，他第4節飛撲救球時，還一頭撞上場邊看板，右手和右腳都還留有血痕。飆進關鍵球，陳旻洋說，「那時候只想著要挑戰籃框，本來想要切入。」泰山全隊5人得分上雙，譚傑龍笑納「雙十」17分、20籃板，李威廷、陳建鴻也各挹注12分，東泰賴柏彥攻下全場最高30分，可惜孤掌難鳴。

(中時電子報)