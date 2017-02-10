書店開在沖繩市場裡 期望買書如買菜

在沖繩那霸市場旁邊開起二手書店「烏拉拉」負責人宇田智子，這次受邀來台北書展分享開書店經驗，她說選擇在菜市場開店的原因，「買書若和買菜一樣日常多好」。

2017台北國際書展舉辦「書店再造」論壇，邀請被封為全日本最狹窄書店、開在菜市場旁的知名沖繩那霸二手書店「烏拉拉」負責人宇田智子來台分享經驗。

她今天下午受訪時提到，開店5年多來，最大的挑戰就是如何滿足常客的買書需求，但最大的成就感是知道讀者在哪裡，有些人經常到書店裡分享他們的感想和經驗，這是以前在東京大型書店感受不到的互動。

「烏拉拉」二手書店設在日本沖繩那霸牧志公設市場旁，這幾年在亞洲知名度大增，這家書店只賣沖繩縣相關書籍，面積約3坪大，被喻為是全日本最狹窄的書店，頗有特色，迅速成為沖繩最知名的二手書店。

選擇在菜市場開書店，宇田智子表示，有些人專程造訪書店就是為了買書、看書，但她認為「買書若和買菜一樣日常多好」，這也是她為什麼選擇在菜市場內經營書店的主要原因。

宇田智子原本在日本「淳久堂」連鎖書店工作，因為「淳久堂」那霸店開業，主動申請調職到沖繩，後來感受到當地出版界的活絡氣氛，也發覺沖繩縣產書籍相當多，讓她毅然決定投身沖繩的二手書業界。

首度來台，宇田智子也會趁機逛台灣的獨立書店，現在除了照顧書店之外，她也喜歡寫書，把開書店遇到有趣的人事物記錄下來，和更多人分享。1060210

(中央社)