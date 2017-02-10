宮野真守秀毛筆字 最想反串配音
日本「聲優王子」宮野真守今天抵台，明天是元宵節，應景揮毫在紅燈籠題字，被誇毛筆字漂亮。配音過很多角色，他坦言之後最想挑戰配音女性角色。
宮野真守2001年以聲優身分出道，曾配音日本人氣動漫「死亡筆記本」、「機動戰士鋼彈00」等作品，2008年轉攻歌壇，成為首位豋上日本武道館單獨開唱的男性聲優藝人。
首次海外巡演獻給台灣粉絲，明天起連兩天在台北ATT SHOW BOX開唱。宮野真守今天抵台後，下午在台北接受媒體聯訪表示，第1次來台開唱，很開心見到這麼多人，心情非常緊張，希望台灣粉絲都能開心。
明天適逢元宵節，主辦單位拿出紅燈籠，由宮野真守揮毫題字，寫上「宮」賀新禧，邊寫邊笑直呼緊張、手發抖，聽到毛筆字被誇漂亮，宮野真守開心大笑，笑稱真的沒偷練，就是努力寫。
談起聲優配音，宮野真守說，每個角色個性、年齡、做的事都不同，要揣摩詮釋配音角色不簡單，但他樂在其中，已配過英雄、壞人、老人、小孩等角色，之後想挑戰女性角色。
宮野真守準備好用中文向台灣粉絲打招呼，被拱現場先說一下，他笑說，「大家好，我是宮野真守，很高興能來台灣，謝謝大家」，被誇發音標準，讓他開心再用中文笑回「謝謝」。西洋情人節快到了，也學好中文「我愛台灣」獻給粉絲。1060210
(中央社)
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