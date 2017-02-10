Uber司機抗議 交部籲回歸正軌

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Uber今天起暫停在台灣服務，Uber司機赴交通部陳情抗議。交通部回應，對違法運輸業嚴格執法立場不變，交通部也批評Uber漠視司權益，呼籲Uber司機回歸正軌。

交通部重申，Uber在台灣營運理當與任何企業經營者相同，在「納管、納稅、納保險」底線下依法經營，對於假創新、共享經濟之名，行違法經營汽車運輸業之實的違法行為，政府嚴正執法立場不會改變。

交通部表示，理解司機在Uber受政府處分勒令歇業後，匆促作出停止營運所帶來的錯愕，但這也顯示Uber對漠視旗下司機權益，目前是Uber司機回歸正軌契機。

交通部建議，Uber若對運業有期待，目前已開放多元化計程車，可選擇加入合法的車隊。

交通部說，多次與Uber溝通及表達持續取締非法的立場，遺憾Uber不但未改正，還不斷誘導司機加入違法服務，營業期間又切割責任，並以幫司機代墊罰金等策略，鼓勵司機對抗公權力，作法可議。

另對於Uber司機訴求租賃車輛可在Uber平台合法營業部分，交通部無法認同。

交通部說，依公路法及汽車運輸業管理規則規定，小客車租賃業是以小客車租與他人自行使用為營業者，如是因應租車人租車需求由租賃業者負責代僱駕駛的情形，租車人與租賃業者自仍須以租車契約或出租單存在為前提下提供服務。

根據交通部掌握的情形，息部分租賃車輛駕駛私下接受Uber招攬，將供租賃車輛外駛個別攬載旅客，並比照計程車模式計程收費，明確違法規。1060210

(中央社)