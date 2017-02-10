元宵乞龜人潮 澎縣府爭取加班機

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元宵節逢週休兩天假期，澎湖縣政府緊急向立榮和華信航空爭取台北和高雄共2班加班機，以紓解返鄉的乞龜和賞龜人潮。

澎湖縣政府紓解元宵假期返鄉乞龜賞龜人潮，協調航空公司12日各加飛北、高航線各一班加班機。

澎湖縣政府旅遊處表示，元宵假期，各航空除了正常的航班來疏運外，亦協調航空公司加班台北和高雄各一班次，鄉親或旅客有需要可向航空公司訂位，方便往返。1060210

(中央社)