澎湖離島老翁疑腦中風 海巡後送就醫

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澎湖望安將軍離島一名陳姓老翁疑似腦中風，海巡隊今天傍晚緊急調派執勤巡防艇馳往救援，約晚間7時抵馬公，由消防局護送三總澎湖分院就醫。

澎湖自春節年假過後，受連日來寒流來襲影響，傳出多起疑似中風或心肌梗塞的病例，除了消防局護送患者就醫外，澎湖海巡隊也先後執行將軍、七美和望安等南海離島4名居民的突發重症緊急後送任務。

澎湖海巡隊今天下午4時過後，接獲望安衛生所通報一名81歲的陳姓老翁疑傳腦中風，用被子裹著，情況緊急，即刻通報在海上執勤的巡防艇馳赴望安執行後送，冒著10級風浪，順利在晚上7時，平安將患者與家屬送抵馬公，完成後送就醫任務。1060210

(中央社)