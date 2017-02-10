百年山佳車站廣場淨空 喜迎古蹟車站

今日樹林區公所將站前廣場腳踏車全部淨空，並清除當地的自行車停車架，還給老車站清麗面貌，往後腳踏車停車場需改停在車站旁的山佳街上。（陳俊雄翻攝）

山佳火車站前原本有許多民房林立，經早期的樹林鎮公所清理才呈現出站前廣場的風貌，但由於廣場停放很多被棄置多年的腳踏車破壞景觀。

為配合18日百年古蹟車站啟用典禮，今日樹林區公所將站前廣場腳踏車全部淨空，並清除當地的自行車停車架，還給老車站清麗面貌，往後腳踏車停車場就改停在車站旁的山佳街上。

中山里長簡炎輝表示，未來除了開闊的站前廣場，可以讓民眾、遊客在此駐足欣賞百年老車站之美，另在他的爭取之下，修復工程延伸至隧道旁的硬體設施，原本鐵道在截彎取直後遺留的空間，也將成為火車隧道截彎取直，利用隧道周邊的腹地空間改建為地景公園，讓民眾更能了解到山佳地區的歷史文化。

(中時)