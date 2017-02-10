李艷秋：國民黨6人搶當田單 誰能復「國」？
國民黨黨主席選舉昨出現第6名角逐者潘維剛，資深媒體人李艷秋說，恭喜國民黨，賀喜國民黨，這個已經被打趴在地上的百年政黨，竟有6人搶當黨主席，看來國民黨不只一名田單，而是「田單們」，當然可喜可賀。但事實上只是從「鹹魚好無助」到「鹹魚剛好無助」，其實變化不大，最後仍是「無助」。
李艷秋指出，戰國時期的田單，率領齊國殘軍，困守莒城，運用智慧離間敵軍、團結內部，再以火牛陣攻破燕軍，收七十城，問題來了，國民黨人人爭當田單，為什麼？一拖拉庫的田單，誰能復「國」？國民黨的火牛陣在哪？
李艷秋分析田單們的盤算： 1.救黨圖存，捨我其誰。2.現任主席人和出問題，且實力不足，易被取代。3.為自己下一步鋪路。大部分的田單們以上皆是。但究竟誰能復「國」？因對手是民進黨，所以離開政壇久未練兵的、溫良恭儉讓的、有勇無謀或有謀無勇的，都不是扛大旗的料。
國民黨的火牛陣在哪？各兵家必爭的黨內山頭，一是黃復興，一是王金平，黃復興默默挺柱，王金平則得意的告訴大家，參選人除了韓國瑜，都去看過他；他還預告有第6人參選，所以這位參選人當然也獲得他的首肯才敢宣布。
黃復興或王金平，是田單的火牛陣嗎？李艷秋點出，當時齊國百姓萬眾一心，以田單馬首是瞻，現在陷入分裂邊緣的國民黨，就算有人整合這兩個勢力，能作戰嗎？誰又有能力擺脫黨內勢力，真正與台灣社會齊步，重新建立一支火牛隊？
(中時電子報)
文章來源：李艷秋臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。