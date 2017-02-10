李艷秋：國民黨6人搶當田單 誰能復「國」？

李艷秋指出，一托拉庫的田單，誰能復「國」？國民黨的火牛陣在哪？(翻攝自李艷秋臉書)

國民黨黨主席選舉昨出現第6名角逐者潘維剛，資深媒體人李艷秋說，恭喜國民黨，賀喜國民黨，這個已經被打趴在地上的百年政黨，竟有6人搶當黨主席，看來國民黨不只一名田單，而是「田單們」，當然可喜可賀。但事實上只是從「鹹魚好無助」到「鹹魚剛好無助」，其實變化不大，最後仍是「無助」。

李艷秋指出，戰國時期的田單，率領齊國殘軍，困守莒城，運用智慧離間敵軍、團結內部，再以火牛陣攻破燕軍，收七十城，問題來了，國民黨人人爭當田單，為什麼？一拖拉庫的田單，誰能復「國」？國民黨的火牛陣在哪？

李艷秋分析田單們的盤算： 1.救黨圖存，捨我其誰。2.現任主席人和出問題，且實力不足，易被取代。3.為自己下一步鋪路。大部分的田單們以上皆是。但究竟誰能復「國」？因對手是民進黨，所以離開政壇久未練兵的、溫良恭儉讓的、有勇無謀或有謀無勇的，都不是扛大旗的料。

國民黨的火牛陣在哪？各兵家必爭的黨內山頭，一是黃復興，一是王金平，黃復興默默挺柱，王金平則得意的告訴大家，參選人除了韓國瑜，都去看過他；他還預告有第6人參選，所以這位參選人當然也獲得他的首肯才敢宣布。

黃復興或王金平，是田單的火牛陣嗎？李艷秋點出，當時齊國百姓萬眾一心，以田單馬首是瞻，現在陷入分裂邊緣的國民黨，就算有人整合這兩個勢力，能作戰嗎？誰又有能力擺脫黨內勢力，真正與台灣社會齊步，重新建立一支火牛隊？

(中時電子報)