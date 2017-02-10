蘆竹產業園區開發案 居民抗議徵收
桃園市蘆竹區近百位住戶抗議土地可能遭徵收，納入產業園區案評估；桃園市長鄭文燦說，全案以「地主同意或是地主要求」為前提，地主若不同意，可行性研究結論就是「不可行」。
近百位社區民眾今天在「桃園市蘆竹產業園區開發案公聽會」中表達憤怒與不解，並高舉「誓死反徵數、保衛家園」、「徵收黑幕、欺壓農民」等白布條。
桃園市蘆竹區海湖里濱海路旁的居民表示，在農曆年後收到市府公文，市府打算強制徵收路段農地，包括強制拆遷該路段30-50戶居民賴以居住的家園。 桃園市政府經濟發展局傍晚也轉述鄭文燦的3項指示處理原則，包括，1、全案緣起於蘆竹海湖坑口工業區屬於「報編未完成工業區」，缺乏公共設施及聯外道路，廠商陳情20多年無解，市府基於解決陳年問題立場，故委託顧問公司進行可行性研究。
2、顧問公司為求慎重，並尊重地主意願，進行居民意見調查。全案尚未經過任何行政程序核定要推動，連規劃構想也未向市長報告，根本沒有到公聽會的階段；部分地主成立「自救會」，其實也無必要性。
3、鄭文燦要求經發局處理本案以「地主同意或是地主要求」為前提，地主若不同意，這個可行性研究的結論就是「不可行」，根本不必進入評估，也未到推動的階段。1060210
(中央社)
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