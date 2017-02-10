賭資330萬 媽媽樂賭場40人遭逮
林邊鄉1名65歲陳姓男子，9日以住家為據點開設「九仔生」賭場，招攬高雄、屏東兩地賭徒前往聚賭，他以為住所附近都是魚塭相當空曠可以留意警方動向，不料仍被一舉攻破，現場40人遭逮，賭資330萬多元被扣，訊後全依賭博罪嫌移送。
東港分局指出，林邊鄉竹林村魚塭旁一處民宅外設有鐵皮工寮，據報疑有聚賭狀況，經10多天跟監後，前天出動30多名警力前往埋伏，下午4時30分許果真一舉攻破賭窟，現場逮獲40人，並查扣330萬7700元賭資，但65歲陳姓屋主卻裝傻說不清楚，喊冤自己是不知情的包租公。
警方攻入時，賭場內一陣鳥獸散，但因佔地不大根本無處躲，沒多久即遭警方一一逮獲，當中1名46歲林姓女子身懷50萬元鉅款，見到警方持搜索票衝進時嚇到驚慌失措，乖乖從身上掏出現金向警方坦承犯行。
警方表示，在場賭客幾乎都有賭博前科，其中有3分之1是女性，年齡30歲到60歲不等，堪稱是媽媽樂賭場，而當中也有許多熟面孔，幾經勸說仍賭性不改，有點感慨他們簡直不把錢當錢看，散盡家產也要賭。
(中時)
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