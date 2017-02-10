從園藝看見美的世界　海濱國小紮根學

海濱國小利用寒假期間開設純青學堂，10日體驗花卉盆栽奧妙，10餘名小朋友聞到花香開心不已，除驚艷連連外也對園藝產生出小小興趣。（謝佳潾攝）

海濱國小利用寒假期間開設純青學堂，10日體驗花卉盆栽奧妙，10餘名小朋友聞到花香開心不已，除驚艷連連外也對園藝產生出小小興趣。（謝佳潾攝）

「原來花是這樣種的啊！」海濱國小利用寒假期間開設純青學堂，讓學童體驗課本之外的學習樂趣，今天請到高雄區農業改良所研究員黃雅玲到校教種花卉盆栽，10餘名小朋友聞到花香開心不已，除驚艷連連外也對園藝產生出小小興趣。

今天一早，黃雅玲帶著百里香、火鶴花、非洲菫、山蘇、吊蘭、常春藤、觀賞鳳梨及陽光黃金葛等38株8種花卉到海濱國小，教導小朋友種植盆栽，小朋友們則拿起自備的牛奶瓶、寶特瓶回收再利用當盆底，跟著黃老師動手做園藝。

「老師，這可以扦插嗎？」學童們從起初的不懂，到最後頻頻舉手發問，對盆栽園藝萌生高度興趣，黃雅玲看在眼裡相當開心，她說，從事這麼多年的園藝推廣，學習對象小至幼稚園大到成年人，最喜歡教國小生種植花卉的知識，因為他們的接受度最高。

黃雅玲指出，台灣對園藝教育著墨極少，許多人到退休後想開闢開心農場享受悠閒時光，才驚覺對園藝的基本認識都沒有，在國外園藝、花卉是紓壓管道、也是治療方式，所以他們相當推崇園藝為生活帶來的美好，因此希望台灣也能從小紮根，讓小朋友從花卉中認識美的奧妙。

校長趙錫清說，這次結合環保及反霸凌議題，讓小朋友從認識盆栽中認識生命美好，意義相當非凡，希望他們愛惜花卉的心能像愛惜家人、朋友般。

(中時)