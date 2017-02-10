墨國外長否認修改川普演講 大呼假新聞
墨西哥外長維德加瑞今天說，美國哥倫比亞廣播公司指他修改美國總統川普有關美墨邊境築牆行政命令內容的報導是「假新聞」。
路透社報導，哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述不具名墨西哥官員說，維德加瑞（Luis Videgaray）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）共同修改了川普的演講，讓川普的美墨邊境築牆演講內容和緩些。
對此，維德加瑞在推特發文說：「我從沒想過自己會用到這個詞彙，但我現在要說，這是一則『假新聞』。」
川普打算在美墨邊境築牆，以防止非法移民入境美國。他並堅持墨西哥要負擔這筆築牆費用，引發兩國政府間齟齬不斷。
哥倫比亞廣播公司新聞網今天報導，川普上個月準備於美國國土安全部（U.S. Department of Homeland Security）發表演說前，庫納許將演講內容拿給維德加瑞看。維德加瑞看了之後嚇壞了，兩人因此合作修改了內容，將美墨關係描繪得更正向一些。
報導說，庫納許既是川普女婿，同時也是他岳父的高級顧問。他與維德加瑞將更改後的演講內容向川普做了簡報，而川普最後被說服，接受了兩人更動的內容。
在被詢及這項報導時，維德加瑞告訴路透社：「不論是誰更改了川普總統的演講，都和我毫無關係。」（譯者：中央社周慧盈）1060210
(中央社)
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