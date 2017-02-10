桃園燈會點燈 璀燦燈火亮龍潭大池

主燈秀搭配煙火秀，相當漂亮。（楊明峰攝）

桃園市長鄭文燦（右二）等人主持點燈儀式。（楊明峰攝）

2017年桃園龍潭燈會10日由桃園市長鄭文燦主持點燈，璀璨煙火點亮龍潭大池夜空，象徵為期10天的燈會開跑。高達12米的主燈「幸福起家」，係隻有五彩閃爍羽毛的公雞，象徵桃園為宜家宜室的幸福城市，搭配雷射燈光、水舞、周圍燈組律動的主燈秀，民眾千萬不可錯過。

燈會點燈儀式昨在10度以下低溫寒風展開，啟英、治平高中學生等熱情開場演出，炒熱現場氣氛。鄭文燦指出，今年燈會主題為幸福起家，金雞造型意味母雞帶小雞，盼鄉親在桃園有好工作、好生活，也能好居住、完成好夢想。

(中時)