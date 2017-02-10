在雲林遇見101、晴空塔花燈！

台北101與東京晴空塔混合版花燈現身雲林台灣燈會／圖／101提供

在雲林也能看見台北101和東京晴空塔！延續2013年台、日兩大城市地標台北101、東京晴空塔締結友好同盟關係，今年雙塔首度共同製作幸福花燈於今晚雲林台灣燈會初亮相。

日本觀光客去年居造訪台北101觀景台的外國遊客中排名第三，台北101和東京晴空塔的合作自2013年起共同舉辦過「幸福之樹晴空塔許願活動」、「台北101十週年攝影展」等，且在2015年台北101授權東武世界廣場於園區內打造一座1/25縮小原比例，高度21公尺高的台北101建築模型，雙方不只是透過形象活動的交流，同時也開發雙塔聯名商品。

此次雙塔花燈在台北101董事長周德宇及東京晴空塔社長酒見重範共同啟動點燈，讓中南部鄉親在雲林也能同時看到台北101和東京晴空塔；設計規模近八米也成了台灣燈會最大亮點！而燈座則以象徵東武集團的「幸福之樹東京晴空塔」作為主燈造型的設計，希望溫暖喜慶的「幸福之樹」，為參訪者帶來幸福快樂圓滿的一年。

東武集團旗下有百貨、飯店、遊樂園、動物園、博物館與巴士公司等80多家公司，為搶台日觀光財，去年底來台設立首家海外分公司，期望提升台日文化、觀光等交流活動，台北101同時為提高中南部本地客赴101觀景台，並推出凡是與台北101花燈合照者，燈會展覽期間（2/11-2/19）只要憑著合照至觀景台購票可享半價優惠（每人限購四張）。

(工商)