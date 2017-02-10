台灣燈會在雲林 今晚試燈 明正式揭幕
虎尾主燈區颳著寒風，且越晚越冷，但民眾熱情絲毫不減，成千上萬的民眾今晚一起見證了2017台灣燈會試燈儀式。主燈「鳳凰來儀」首創以蔗糖材質折射板，搭配1萬9千迴路高效能全彩LED燈組，兼具自然永續與璀璨亮麗，由雲林縣長李進勇、交通部次長王國材、中華電信董事長鄭優一起按燈啟動。
民眾扶老攜幼觀賞試燈，紛紛表示，花燈好多，令人目不暇給，也都做得很漂亮，看得出製作者的用心。為了爭取台灣燈會主辦權，李進勇表示，先前一共嘗試9次，卻都鎩羽而歸。但雲林人的個性就是毫不氣餒，直到第10次終於成功，這段期間長達27年。
首次在雲林舉行的台灣燈會，預訂在元宵節正式登場，主題「友善大地、多元文化、燈會原鄉」。觀光局長周永暉應邀參加試燈儀式，他強調，雲林縣從民國54年就有舉辦燈會的紀錄，這次燈會中，民眾不只能夠欣賞主燈和副燈的精美，還可體會傳統文化的悠久。
有趣的是，這次雲林燈會特別把祈福燈林改為哈蜜瓜造型，只見一個個綠皮、黃皮瓜型燈高掛，有別於以往的紅色燈籠林立。此因雲林是台灣哈密瓜產量最多的地方，這一設計正好凸顯農業大縣的地位。
2017台灣燈會明天正式登場，至19日閉幕，之前的3天是試營運，燈區分為虎尾主燈區和北港燈區，全部占地50公頃。虎尾主燈區位於高鐵雲林站前至農博生態園區之間，北港燈區包含中山路街區及觀光大橋周邊。
李進勇說，兩地距離約20公里，燈會期間各單位全力注意交通，主、副燈區都有接駁車，兩地間的行車時間約4、50分鐘。外地遊客可搭乘高鐵往返，高鐵特別加開班次服務民眾，遊客抵達雲林站（虎尾），下車出站即可參與盛會。
(中時)
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