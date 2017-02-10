驚艷！台北孔廟賞梅慶元宵

台北孔廟梅花讓賞景民眾驚艷。（北市民政局提供）

台北孔廟明倫堂前白梅點點，瀰漫淡雅花香，是元宵佳節賞梅最佳去處， 2月11日(六)下午，舉辦紙藝花燈DIY活動，下午2至4時整點各1場次，每場次限額50名，活動前半小時發放體驗活動號碼牌。下午4至5時安排「臻箏雅集箏樂團」古箏表演，歡迎民眾元宵節到孔廟邊賞花邊聆聽雅樂，體會充滿儒雅氣質的藝術饗宴。

紙藝花燈DIY由孔夫紙手創坊白啟峰老師，帶領民眾一起製作雞年創意紙藝小提燈「圓滿雞吉燈」，參加的民眾可以彩繪、裝飾屬於自己獨一無二的雞年花燈。同時，下午4至5時安排臻箏雅集箏樂團表演，該團創團近20年，本場表演結束後即整裝應邀赴歐洲演出，有興趣的民眾把握這次機會，聆賞「春節序曲」、「百家春」、「臺灣好」、「恆春戀曲」「楓葉飄香萬里情」等名曲，其中多首曲目相當適合年節氣氛。

今年在保安宮與孔廟之間的大龍街兩側，現場懸掛約500顆大同區國中/小學童「熊讚戲春雞」的親子彩繪創意燈籠，全數繫上同學的願望，串起美麗的大同燈區世大運祈福燈廊，燈區展至2月12日(日)止。

(中時)