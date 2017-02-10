受訪談及新婚 潘政琮難掩喜悅

台灣高球好手潘政琮接受PGA tour官方專訪，談到2016年新婚一事，難掩心中喜悅地表示，結婚那天無疑是很重要的一天。

在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）農保公開賽（Farmers Insurance Open）中，以3桿之差並列第2，差點成為1987年在洛杉磯公開賽奪冠的陳志忠後，下一個在PGA tour拿下冠軍的台灣選手潘政琮，在AT&T圓石灘配對賽（AT&T Pebble Beach Pro-Am）前接受PGA tour官方專訪。

專訪中談及潘政琮人生的重大改變，就是在2016年完成終身大事，負責專訪潘政琮的主持人還大力的稱讚潘政琮在台灣的婚禮布置和老婆的婚紗都很漂亮。

對此，潘政琮語氣帶著喜悅地表示，可以確定的是，那天真的是很重要的一天。

但潘政琮也提到，老實說，他像多數典型的新郎一樣，沒有規劃太多婚禮的東西，大部分的細節都是老婆安排。

不過潘政琮也解釋，這是他進到PGA tour的首年，所以他試著維持和過往一樣的生活步調，希望慢慢跟上整個巡迴賽的步調，也盼能越打越好。1060210

(中央社)