捷運萬大線台北市段12日全線動工

我要評比

台北市捷運工程局今天表示，捷運萬大-中和-樹林線(簡稱萬大線)CQ840標及CQ850A標12日在東園國小舉行動工祈福典禮，屆此，萬大線台北市段全線動工，預計114年完工。

捷運局表示，捷運萬大線是帶動北市萬華地區發展最重要的交通建設工程，共區分二期施作，第一期路線採地下興建，長9.5公里，包含北市段3.8公里、新北市段5.7公里，共設9座車站和1座機廠；第二期工程路線長13.3公里，全在新北市，設13座車站，包含地下2座、高架11座。

萬大線台北市段從中正紀念堂站向西沿南海路過和平西路後接西藏路左轉萬大路，華中橋前再向左穿越新店溪。

捷運局表示，將分別在靠近羅斯福路一段的南海路地下設LG01站、林業試驗所與國語實小間的南海路地下設LG02，惠安街至中華路二段的西藏路下方設LG03、東園街至長泰街間的萬大路下方設LG04站。

比較特別的是LG01與捷運中正紀念堂站呈T形銜接，是捷運紅線及綠線的交會站，在此轉乘，北到淡水，南到新店，東往世貿、松山，都很方便，是台北捷運東西、南北向的重要樞紐站。

LG02站蓋在歷史遺址（植物園遺址）裡，為妥善維護古蹟，特別將站體縮到最小，是台北捷運站體規模最小的車站，更提前於103年12月11日開工進行為期44個月的「人工考古開挖」。1060210

(中央社)