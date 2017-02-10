洪秀柱：台需更多經貿協議 盼澳支持

我要評比

中國國民黨主席洪秀柱今天表示，在美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，TPP可能將無疾而終，台灣需要簽訂更多經貿協議，參加更多國際活動及組織，期盼澳洲能多多支持。

洪秀柱今天會見澳洲辦事處代表雷家琪（Catherine Raper）一行，雙方觸及國民黨改造、黨產條例、兩岸關係及和平協議等議題。

談到推動和平協議，洪秀柱表示，台海間的穩定牽動整個亞太區域的安全問題，推動和平協議，就是要穩定兩岸及亞太情勢，這個主張也在民調上獲得大多數民意的支持。

洪秀柱並說明，國民黨的改革陸續在進行，民進黨政府違憲違法的黨產條例嚴重傷害台灣民主法治的運行，感謝澳洲代表的關心。1060210

(中央社)