台灣燈會試燈 璀璨雲林虎尾夜空
被Discovery評為世界最佳節慶之一的台灣燈會將在雲林登場，今天舉辦試燈儀式，主燈鳳凰來儀和煙火秀璀璨虎尾燈區。
2017台灣燈會明天將在雲林虎尾燈區和北港燈區正式登場，今天舉辦試燈儀式，吸引上萬民眾聚集雲林高鐵站外搶先欣賞。
交通部次長王國材今天出席試燈儀式時表示，雲林是農業大縣，還有古坑咖啡等知名旅遊特色，呼籲民眾利用燈會期間賞燈順遊雲林，體驗在地特色。
他也表示，台灣燈會今年已經邁入第28屆，今天逛了燈區非常精采有趣，相信能吸引國內外民眾參加，預估能突破千萬人次，創造新台幣80億元產值。
今年主燈是鳳凰來儀，首創以1萬9000組以上之燈光迴路系統，運用高效能全彩LED燈組，呈現出最為璀璨亮麗之視覺饗宴，搭配長達1分半的煙火，點亮雲林夜空。
除了精彩主燈秀，今年副燈是燈藝師以傳統製燈方式製作，分別以「牛轉乾坤」、「祥獅獻瑞」、「鳥囀花開」、「魚躍龍門」等主題呈現雲林的傳統文化，另外，還加入霹靂布袋戲元素，讓古早野台躍上國際舞台。1060210
(中央社)
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