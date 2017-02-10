無懼寒流 鹽水蜂炮首夜遊客瘋

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兩天兩夜的台南鹽水蜂炮活動，今天晚間進入首波施放高峰，雖然氣溫偏低，仍有不少遊客湧入。明晚的元宵夜適逢週六，多座指標性大型炮城將一一施放，預料將吸引更多遊客。

鹽水蜂炮活動上午在武廟啟炮後，神轎隊伍展開2天2夜的平安繞境行程；首日行程多在鹽水區外圍各村落繞行，晚間進入較靠市區聚落，多座大型炮城搭配煙火施放，聲光效果十足。

雖然有寒流來襲，入夜後氣溫降低，今天仍有不少遊客全身包緊緊，跟著神轎隊伍行進，體驗蜂炮炸射的刺激感。

鹽水武廟統計，今年大小炮城數量約200座；除了傳統方正造型的炮城之外，還有伽藍廟的八卦造型炮城、龍護宮的太子爺炮城等多座造型特殊、或數量驚人的炮城，將在明晚施放。加上明天適逢週六假日，預料將吸引更多遊客湧入。1060210

(中央社)