情人節限定 龐貝古城千年之吻公開放閃
義大利龐貝古城2000年前噴發的火山岩漿可能已經冷卻，但龐貝卻成為今年情人節的熱門景點，特地保存的「純潔戀人之屋」（House of the Chaste Lovers）將特別對外開放。
法新社和埃菲通訊社（Agencia EFE）報導，這間住宅位於曾經是龐貝城最熱鬧的街道阿波坦查大道（Via dell'Abbondanza）上，原主人為富有的麵包師傅，當中有花園、馬廄、磨坊以及戀人接吻的華麗壁畫。
遊客還能看到西元79年維蘇威火山（Mount Vesuvius）爆發時，幾頭石化騾子的骨頭。遊客這個週末也難得有機會，可以一瞥面積有1500平方公尺的這個景點。
2月14日之後將再度關閉大門，進行長達4年的修復工程。這是耗資數百萬歐元維護龐貝古城計畫的一環。
專案首席建築師格拉納提耶羅（Michele Granatiero）說：「我們為了情人節開放，是因為我們想在我們關閉這個景點，修繕屋頂和支撐結構之前，讓民眾進來參觀。」
他說：「這是讓建築、結構和技術工作發揮極大影響力的機會。」（譯者：中央社陳昱婷）1060210
(中央社)
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