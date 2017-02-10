富家女慘被當提款機 還被數落「真好騙」
桃園31歲曾姓男子去年1月透過交友軟體認識陳姓女子，發現陳女家境優渥展開熱烈追求，陳女也點頭答應交往。
曾男初次見面即以叔叔中風急需醫藥費為由，向陳女借2萬元，食髓知味後開始以各種理由欺騙陳女，包括要生活費、幫忙主管清償債務、母親車子要繳稅和房子要房租、扯上詐欺案要解金、犯案要保釋金、欠債被押走等，甚至稱自己母親重病住院多次索討數萬元醫療費，到手後更稱錢全部被搶走要求全部重匯一次。
陳女從剛開始的3千、5千、1萬元，到最後1筆35萬元都如數照借，短短4個月總計借出200多萬元，甚至還向好友「好康道相報」相約一起騙她。
直到曾姓男子借錢金額愈來愈大、理由愈編愈離譜，身邊幾乎每個親友都出事、缺錢，陳女覺得怪異，細查才發現曾母根本沒住過院，其他全都是編出來的，氣得控告詐欺。
曾姓男子坦承不諱，被依詐欺取財罪嫌起訴。
(中時)
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