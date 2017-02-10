寒冬送暖 中壢警送街友暖暖包、關東煮

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女警逄渟（右）送暖暖包、關東煮關心轄內街友。（楊明峰翻攝）

有感寒流來襲，桃園市中壢警分局中壢所長黃一航與所內員警發起街友關懷行動，在轄內中壢火車到地下道、中正公園發送暖暖包、關東煮等，並聯繫社會局進行住所安置，希望街友們能度過這個寒冬。

(中時)