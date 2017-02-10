被凍死？小琉球又見暴斃綠蠵龜

今天小琉球沙灘發現一隻身長40公分、寬36公分的綠蠵龜擱淺死亡，但背甲、頭部及四肢並沒有任何外傷，實際死因不眀。(謝佳潾翻攝)

海巡人員將綠蠵龜就地掩埋。(謝佳潾翻攝)

近2日氣溫驟降，全台出現多起疑因天寒猝死案例，今天小琉球沙灘也發生一例死亡案例，但對象是保育類動物綠蠵龜，不過因背甲、頭部及四肢無明顯外傷，令人不禁懷疑是否也因寒冷難耐遭凍死，但屏東海生館獸醫師李宗賢認為可能性不大。

李宗賢說，綠蠵龜是海龜的一種，而海龜本身屬於變溫動物，能靠外界溫度來調解體溫，但如果在氣溫急速驟降的狀況下，也是有可能造成死亡，北部就曾發生過類似案例，但因南部氣溫較穩且不到非常寒冷的地步，所以造成海龜凍死的機率相當小。

漁福安檢所指出，今天上午7時許，有位王姓民眾通報指出漁福沙灘上有綠蠵龜擱淺，且疑似死亡，經派員會同琉球鄉公所獸醫顏聖文查看後發現，身長40公分、寬36公分的綠蠵龜確實已死亡，但背甲、頭部及四肢並沒有任何外傷，實際死因不眀，經通報屏東縣政府農林處保育科陳博勝專員後，已將綠蠵龜就地埋葬。

第六海岸巡防總隊總隊長林光榮表示，海巡人員檢視綠蠵龜後，發現其身上確實沒有任何外傷，也無魚鉤及漁網，排除有人為因素造成死亡。

(中時)