台灣燈會總彩排 璀璨搶先看

台灣燈會彩排，開燈後燈區乍然亮起。（許素惠攝）

台灣最高塔台北101很吸睛。（許素惠攝）

東京晴空塔延續2013年，與台北101締結友好同盟關係，此次也來展。（許素惠攝）

台灣燈會主燈鳳凰來儀和煙火相輝映。（許素惠攝）

主燈秀加上煙火秀，令遊客驚呼。（許素惠攝）

台灣燈會開燈彩排，由陣丈浩大的長號角隊引領開燈。（許素惠攝）

台灣燈會晚間總彩排，來賓手按魔球，23公尺高「鳳凰來儀」主燈瞬間五光十色，徐徐轉動，昂首展翅翱翔天際，象徵帶領台灣飛向新紀元，各燈區燦爛爭輝，而長達90秒的煙火秀，與主燈相互輝映，照亮夜空，璀璨繽紛。

總統蔡英文明日將親自來為台灣燈會開燈，昨晚先進行總彩排，在長號角隊及鑼鼓聲引領下，交通部政務次長王國材、雲林縣長李進勇、中華電信公司董事長鄭優等人按著魔球，「魚米雲林縣、花燈作故鄉、蔗糖與偶戲、寶島耀榮光、國泰民安樂、來儀舞鳳凰」6步驟開燈，

當主燈點亮時，瞬間五光十色，巨大鳳凰幻化各種色彩，宛如彩色水晶鳥般，豔光四射，一旁的副燈也不甘示弱，賣力放電爭輝，長達3分鐘的主燈秀結束，火樹銀花接著點燃天空，煙火秀上場，輝映主燈，將夜空點綴地美麗動人，吸引全場數萬遊客目光，驚呼聲此起彼落。

李進勇表示，2017台灣燈會規畫虎尾、北港主、副兩大燈區，北港燈區已於7日啟燈，工藝風華驚豔遊客；虎尾主燈區今日正式啟燈，歡迎國內外旅客來賞燈遊雲林。

王國材說，台灣燈會累積了28年經驗和成果，畢其功於一役，把多年來的功力全傾注在今年，前11屆都在台北中正紀念堂舉行，第12屆在高雄，他從第一年參加至今，雲林是最精彩，也最有特色的，因為雲林觀光資源豐富，例如布袋戲、古坑咖啡、北港花燈原鄉等，值得一遊。

今天是試營運第三天，雖然晚間只是彩排，且天氣寒冷，夜風大，仍吸引數萬民眾湧入燈區，其中不乏國外旅客，大家都想搶先一睹燈會風采。

李進勇指出，2017台灣燈會坐落於高鐵特區、農博生態園區，以及北港鎮，共計50公頃的燈區用地打破了台灣燈會舉辦以來的紀錄，以友善大地、燈會原鄉、多元文化為規畫主軸，讓大家見證雲林人愛地球、發揚傳統、尊重多元的用心，也希望透過燈會這樣國際級活動，讓雲林躋身國際舞台。

各燈區各自發光燦爛，值得一提的是，在雲林也能看見台北101和東京晴空塔，延續2013年，台灣、日本兩大城市地標台北101、東京晴空塔締結友好同盟關係，這回雙塔首度共同製作幸福花燈在台灣燈區於雲林亮相，也吸引不少遊客驚呼。

李進勇表示，有鑒於台灣日本兩地觀光交流頻繁，而日本觀光客更居造訪台北101觀景台的外國遊客中排名第三，藉由此次雙方合作，相信可以達到推升兩地遊客的串流效益。

(中時)