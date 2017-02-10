憂貿易戰開打 經濟學家對美經濟信心下挫

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川普當選美國總統後，經濟學家紛紛調高美國經濟預測，不過根據華爾街日報最新的訪調結果顯示，由於擔心川普施政引發貿易戰，經濟學家對美經濟信心減弱。

華爾街日報剛完成的訪調發現，認為美國經濟有上行風險的經濟學家比重從上個月的6成4，下滑到本月的5成，代表經濟學家看好美國經濟的信心下滑。

(工商)