香港地鐵疑遭縱火 乘客燒到脫皮

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香港地鐵疑遭人縱火，圖為受傷者之一，傷勢嚴重。（圖取自中新社）

香港地鐵車廂失火，尖沙咀站有乘客受傷。（圖取自臉書）

香港地鐵車廂失火，火光冒出。（圖取自臉書）

香港地鐵車廂起火，乘客幫忙撲滅火勢。

香港地鐵疑遭人縱火，圖為傷者之一。（圖取自臉書）

香港地鐵車廂10日晚冒煙至少12人受傷，其中1名男子三級燒傷。事發於晚上7時許，港鐵尖沙咀站一列列車的車廂內冒出大量濃煙，尖沙咀站內乘客需疏散。另有消息稱，金鐘站月台現逼滿乘客；據了解，有乘客燃點身上易燃物品引起爆炸，警方正循縱火方向調查。

東網報導，據目擊者表示，當時列車離開金鐘前往尖沙咀站，突然列車頭卡接近門口位置起火冒煙，濃煙充斥整個車廂。由於當時正值下班繁忙時間，當時車廂內迫滿乘客，有乘客掩鼻，也有乘客被火勢波及。當列車進入尖沙咀站月台後，其中一名下半身着火的男乘客衝出月台，需由其他乘客用水協助撲熄火勢。另有一名男子被燒至手腳脫皮，倒臥月台。

初步消息指，火警中傷者包括6女2男，全部已被送院搶救。港鐵發言人表示，因尖沙咀站發生事故，荃灣線列車將不停尖沙咀站。

運輸署宣佈，接獲港鐵公司通知，由於車站發生事故，荃灣綫列車服務受阻，不停尖沙咀站，而來往中環站及荃灣站列車，每5分鐘一班。

另外，所有沿梳士巴利道行駛的車輛(專營巴士及公共小巴除外)不能轉入彌敦道(北行)，運輸署呼籲駕駛人士改用其他道路。

(中時電子報)