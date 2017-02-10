香港地鐵疑遭縱火 乘客燒到脫皮
香港地鐵車廂10日晚冒煙至少12人受傷，其中1名男子三級燒傷。事發於晚上7時許，港鐵尖沙咀站一列列車的車廂內冒出大量濃煙，尖沙咀站內乘客需疏散。另有消息稱，金鐘站月台現逼滿乘客；據了解，有乘客燃點身上易燃物品引起爆炸，警方正循縱火方向調查。
東網報導，據目擊者表示，當時列車離開金鐘前往尖沙咀站，突然列車頭卡接近門口位置起火冒煙，濃煙充斥整個車廂。由於當時正值下班繁忙時間，當時車廂內迫滿乘客，有乘客掩鼻，也有乘客被火勢波及。當列車進入尖沙咀站月台後，其中一名下半身着火的男乘客衝出月台，需由其他乘客用水協助撲熄火勢。另有一名男子被燒至手腳脫皮，倒臥月台。
初步消息指，火警中傷者包括6女2男，全部已被送院搶救。港鐵發言人表示，因尖沙咀站發生事故，荃灣線列車將不停尖沙咀站。
運輸署宣佈，接獲港鐵公司通知，由於車站發生事故，荃灣綫列車服務受阻，不停尖沙咀站，而來往中環站及荃灣站列車，每5分鐘一班。
另外，所有沿梳士巴利道行駛的車輛(專營巴士及公共小巴除外)不能轉入彌敦道(北行)，運輸署呼籲駕駛人士改用其他道路。
(中時電子報)
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