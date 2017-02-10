情人節行動支付享好康　台北101美食街滿200送50

台北101 B1美食街打造500cm x 290cm巨型粉紅桃花牆，營造浪漫氛圍。（業者提供）

京喜港式料理1號餐，Ｘ醬蝦仁炒公仔麵。（業者提供）

台北101在西洋情人節禮遇精品貴客也顧到小資上班族。年初新年檔期推出消費滿101萬元的首12位貴賓，可享米其林三星S.T.A.Y.情人節限定套餐，業者發現共有45人達到門檻，其中25位新會員加入尊榮俱樂部，10多位舊會員續會，讓尊榮會員消費金額較去年同期成長超過15%。

此外，明（11日）起至14日在B1美食街推出「101桃花開」活動，打造500cmx290cm巨型粉紅桃花牆，供情侶打卡拍照；期間使用街口支付單筆滿200送50，每人限用1次。13、14日在旭成鐵板燒、京喜港式料理、北投魷魚、興葉蚵仔煎、印度皇宮咖哩點指定套餐，價位160至310元，可獲cafe lugo咖啡券，讓上班族享受小確幸。

另，針對外籍旅客的支付工具也推出有感回饋，銀聯閃付消費滿200送50、微信支付單筆滿人民幣50可抽最高人民幣888紅包、支付寶「花唄」活動最高回饋12%。而，觀景台也於情人節期間及228連假推出國人「雙人優惠套票」，28日前上MOMO購物網買觀景台「雙人優惠套票」，原價1200元、特價599元，凡購買套票於5樓101 CAFÉ消費可折抵飲料費50元。

(中時)