柯建銘自稱承擔者 羅智強諷：承擔示範如何關說
柯建銘今接受媒體專訪表示，自己是「永遠的承擔者」。對此，前總統府副秘書長羅智強諷刺，柯建銘的確為民進黨最偉大的承擔者，「承擔著示範如何成功關説司法的重責大任！」
柯建銘表示自己是「永遠的承擔者」，沒有派系和個人利益，更把敵人的攻擊當作勳章。羅智強則於臉書發文表示，柯建銘真的是民進黨最偉大的承擔者，「承擔著示範如何成功關説司法的重責大任！」
「他應該拿『綠貝爾承擔獎』！」羅智強以2013年柯建銘與王金平通話的監聽譯文諷刺，「只要把底下的歷史文獻送給綠貝爾獎的審查委員，綠貝爾獎，非他莫屬。」
以下為監聽譯文：
˙2013年6月28日（王金平打給柯建銘）
王：喂，要找你都沒人。
柯：我靜音啦，我下午有開了。
王：這樣啦，那個「阿煌」（指陳守煌）有打電話來了。
柯：怎樣？
王：他是跟我說那個女孩（指承辦檢察官）姓林，林秀濤(音同「桃」)，他說他是勇伯（指曾勇夫）啊的人啦。
柯：喔！勇伯啊的人喔！
王：所以他叫我跟勇伯啊說。
柯：（不清楚）
王：沒啦，我已經跟勇伯說完了。
柯：他怎麼說？
王：他說好啦，他會盡力，他會弄。
柯：勇伯要處理沒？
王：勇伯要處理。
柯：沒問題吧？
王：不知道，就讓他處理。他就說他要處理啊。
柯：好好好。謝謝。
王：就讓你知道一下，今天就是要跟你說這個，你電話都沒有聽哩。
柯：我轉靜音忘記了。
王：我以為你在賺錢哩，好啦，今天沒，好啦，知道了吼。
柯：好啦，謝謝。
˙2013年6月29日（王金平打給柯建銘）
柯：喂。
王：（年輕男子聲音，不清楚）
柯：喂。
王：（不清楚，疑似叫柯外號某某）
柯：對。剛離開，要先走了。你先走了喔？
王：你有來嗎？你有來這裡嗎？
柯：我剛離開。你在那裡？
王：我離開後，要另外休息。我跟你說，剛才那個人在那邊你有看到嗎？
柯：啥？
王：伯啊，就勇伯啦那一個伯仔那一個。
柯：你說那一個？
王：勇伯啊。勇伯啊。
柯：我沒遇到，我剛離開。
王：他跟我說ＯＫ了。
柯：好好。謝謝。
王：好好。
(中時電子報)
文章來源：羅智強臉書
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