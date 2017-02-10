沙陸客沉船5名失蹤者 2名恐已身亡
馬來西亞海事執法機構發表聲明表示，雖然沙巴環灘島船難仍有5名陸客失蹤，但推斷有2人已身亡。
聲明說，根據船難的一名男陸客口供表示，在船難發生時發現妻子與10歲女兒李俞旋當場身亡，因此忍痛將兩人身上的救生衣脫下讓其他生還者穿上。而其妻子屍體已在上週六發現，但女兒遺體至今仍未尋獲。
男陸客也說，另一名仍失蹤的船員也在船難發生後，果斷脫下救生衣交給其他生還者，因此不排除他也已經罹難。
聲明表示，今天的搜救行動已進入第14天，搜救行動將集中在亞庇海域350平方海里，出動10艘船、1架飛機及300人員參與搜救行動。
1艘載有28名中國遊客和3名船員的遊船，1月28日從馬來西亞沙巴州首府亞庇前往附近景點環灘島途中失去聯絡，目前大馬海事執法局已擴大搜救範圍，中國與汶萊也將派出人員參與搜救。1060210
(中央社)
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