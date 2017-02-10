荷查可疑車藏化學物 可製10億顆迷幻藥

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荷蘭官員今天表示，警方對停在荒廢停車場的一部可疑車輛進行調查，發現大量化學物質，估計可用以製造10億顆迷幻藥丸。

警方發表聲明指出：「這部大貨車很可能被當作迷幻藥實驗室的儲藏所。」

幹員昨天接獲密報，一部大貨車停在西南部一處隱密停車場已經「好一段時間」。

警方在車內發現100瓶氫氣、15公噸氫氧化鈉，以及3000公升甲胺、丙酮、二氯甲烷等賦形劑，估計價值數十萬歐元。

警方並未提及有人被逮捕，但已展開調查，追查大貨車的來歷和目的地。警方表示，這部車在荷蘭登記。（譯者：中央社蔡佳伶）1060210

(中央社)