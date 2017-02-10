本土劇女星爆已婚十年 決定暫退演藝圈

曾安琪與老公陳基定(右)、戲中老公高山峰。(中天提供)

曾安琪、高山峰戲中從20歲演到80歲。(中天提供)

本土劇女星曾安琪演出《夜市人生》、《龍飛鳳舞》等作品，今(10日)攜手高山峰為中天、大愛劇場《幸福之約》宣傳，首次公開自己人妻身分，表示早在2006年和製作人陳基定結婚。

高山峰在戲中飾演不擅表達情感的大男人主義丈夫，常用一句「妳不懂啦」打發劇中老婆曾安琪，不過戲外他則是相當尊重老婆的好丈夫，他說現在不僅戒了夜店，連在外碰到粉絲要合照，對方都顧忌老婆不在場而作罷，還開玩笑說：「婚前在夜店玩的那些是趣事，婚後再這樣搞我可能就會『去勢』了！」

曾安琪被問起感情，意外爆出自己已婚十年，老公是製作人陳基定，目前沒小孩，據《聯合報》報導，曾安琪因為長年拍戲免疫力下降，當年拍《龍飛鳳舞》膝蓋受傷至今未好，現在決定暫退演藝圈，完成年輕時的設計師夢。

(中時電子報)