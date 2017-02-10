中美飛機南海上空相遇 美軍機改變航向

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一名美國官員9日說，美國海軍一架P-3巡邏機和一架中國空警200預警機於2月8日在南海上空接近，美國海軍認為，此事件並非故意。CNN報導稱，美國軍機在相遇後不得不改變了航向，以避免空中碰撞。

英國路透社2月10日報導，這位匿名的美國官員說，這兩架飛機在黃岩島附近的上空相遇，當時雙方之間距離不足1000英尺(約合305公尺)。中美飛機之間的這種互動情況很少見，在2016年只曾出現過兩次。

CNN報導，另一名美國官員稱，與美國海軍P-3C巡邏機接近的是中國空軍空警-200預警機，美國P-3巡邏機不得不改變航向，以確保沒有空中碰撞。

(旺報)