爆乳林志玲想當媽 親口回應當小三疑雲

林志玲爆乳現身談感情。（圖／取自《on.cc東網》）

林志玲談復合言承旭：「要看對方怎麼想」。（圖／中時資料照片）

台灣第一名模林志玲今(10日)以爆乳勁裝在澳門出席名錶活動，先前傳出與殷琪姪兒「小費翔」楊仁沛密戀，不久又被爆料楊仁沛有空姐女友，志玲姐姐疑似被騙當小三，稍早她親口回應此事，表示和對方是新朋友，「我還沒詢問過，不太了解這一塊」。

林志玲先前拜訪徐若瑄與Q兒Dalton，據《on.cc東網》報導，42歲的她相當羨慕好友，並表示很期待當媽，「希望能生『好』字，一男一女，希望老天爺能聽到我的心願」，至於「孩子的爸」是否有著落？林志玲婉轉回應：「很難說」，但未來會好好過自己的生活，希望能談戀愛。

談到萬年緋聞男友言承旭，又被問是否有復合可能，林志玲稱：「要看對方怎麼想，我們一直有聯絡」，至於新歡楊仁沛，林志玲說兩人有聯繫，反問：「大家不是關心希望我交新朋友嗎？希望大家給藝人一些空間」，現場記者之後拱林志玲情人節主動約言承旭，她則說：「這樣應該會被你們拍到吧！謝謝你們給我的勇氣」。

(中時電子報)