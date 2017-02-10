移民署金門猜燈謎，新住民好開心

移民署金門縣服務站舉辦猜燈謎活動，專門委員陳祥麟（右）與新住民歡慶元宵佳節。（移民署提供）

讓新住民也能體驗元宵節傳統習俗，移民署金門縣服務站今（10）日舉辦「金雞報喜-2017『移』起猜燈謎」送禮活動，吸引新住民朋友及洽公民眾踴躍參加，現場洋溢歡慶佳節熱鬧氣氛。

這項於「小過年」元宵節前夕，在移民署金門縣服務站櫃台登場的猜燈謎活動，開放等候辦件民眾及新住民朋友參加，凡猜中謎題者即由移民署金門行政中心召集人陳祥麟親自頒獎，贈送交通部觀光局或金門縣政府提供的元宵提燈。

該站為讓新住民瞭解我國傳統文化節慶及慶典意義，現場也由專業社工介紹元宵節典故及節慶文化，獲得民眾的一致好評。

金門縣服務站表示，在不影響公務運作下，舉辦這項民俗節慶活動，期待多元文化激盪交流之外，也希望透過相關活動的設計，讓洽公民眾及新住民朋友都能感受到公部門的活潑、友善與親切。

(中時)